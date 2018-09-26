В 7 сезоне 5 серии сериала «Чикаго в огне» Кейси вместе с журналистами хочет выяснить, по какой причине загорелась парковка трейлеров. Боден пребывает в гневе. Круз со своими коллегами надеется разобраться с проблемами бара.
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