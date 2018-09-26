В 7 сезоне 4 серии сериала «Чикаго в огне» в городе гремят взрывы. 51-я пожарная часть находится в режиме боевой готовности. Херманн привыкает к своим новым обязанностям. Кидд наносит визит приятель из прошлой жизни.
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