В 7 сезоне 22 серии сериала «Чикаго в огне» лейтенант Северайд и Кидд занимаются расследованием давнего случая поджога жилища Бенни. Внезапное известие вынуждает Брэтт подумать о принятии серьезного решения. Неожиданно все идет не по плану.
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