В 7 сезоне 2 серии сериала «Чикаго в огне» сотрудники пожарной части прибывают на место возгорания, случившегося в небоскребе. Из-за огня жильцам пришлось подняться на верхний этаж. Огонь со стремительной скоростью распространяется по зданию.
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