В 7 сезоне 12 серии сериала «Чикаго в огне» пожарные отправляются на дорожно-транспортное происшествие, одним из участников которого стал мотоциклист. Кейси и Северайд ощущают, что обстоятельства этой автокатастрофы не так просты, как кажется.
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