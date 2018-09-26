В 7 сезоне 12 серии сериала «Чикаго в огне» пожарные отправляются на дорожно-транспортное происшествие, одним из участников которого стал мотоциклист. Кейси и Северайд ощущают, что обстоятельства этой автокатастрофы не так просты, как кажется.