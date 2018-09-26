В 7 сезоне 11 серии сериала «Чикаго в огне» Северайд собирается отремонтировать лодку одного из своих состоятельных приятелей. Эта работа приводит его к неожиданным и неприятным последствиям. Кроме того, их отношения с Кидд трещат по швам.