В 6 сезоне 6 серии сериала «Чикаго в огне» Кидд рискует собственной жизнью, чтобы спасти новорожденного. Вернувшись в часть, она узнает о своем переводе в PR-отдел. Боден дает ей обещание урегулировать эту ситуацию. Кидд расстроена.
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