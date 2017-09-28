В 6 сезоне 6 серии сериала «Чикаго в огне» Кидд рискует собственной жизнью, чтобы спасти новорожденного. Вернувшись в часть, она узнает о своем переводе в PR-отдел. Боден дает ей обещание урегулировать эту ситуацию. Кидд расстроена.