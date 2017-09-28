В 6 сезоне 5 серии сериала «Чикаго в огне» Хоуп выдает зарплату работникам, однако конверт с деньгами Кидд куда-то исчезает. Отису приходит таинственная посылка из Китая. Кейси и Северайд спасают юношу, застрявшего в проволоке.
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