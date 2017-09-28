В 6 сезоне 23 серии сериала «Чикаго в огне» Рене и Келли идут в полицейский департамент. Вскоре вопрос, связанный с пропавшим сыном, удается решить. Доусон сообщает Кейси, что хочет завести ребенка. Ей поступает предложение о работе в Пуэрто-Рико.
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