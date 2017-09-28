В 6 сезоне 21 серии сериала «Чикаго в огне» пожарные отправляются на дорожно-транспортное происшествие, в котором среди участников есть машина скорой помощи. В 51-й пожарной части появляется приятельница Круза и отдает Брэтт его кошелек.
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Авторизация по e-mail