В 6 сезоне 21 серии сериала «Чикаго в огне» пожарные отправляются на дорожно-транспортное происшествие, в котором среди участников есть машина скорой помощи. В 51-й пожарной части появляется приятельница Круза и отдает Брэтт его кошелек.