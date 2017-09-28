В 6 сезоне 15 серии сериала «Чикаго в огне» Брэтт делает тест на беременность и узнает, что она не ждет ребенка. Отис хочет, чтобы его называли Брайаном, однако вызывает только смех со стороны коллег. Во время вызова его ранят в шею.
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