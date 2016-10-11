В 5 сезоне 7 серии сериала «Чикаго в огне» родители Доусон прибыли в Чикаго, их семейство воссоединяется. Однако вскоре события развиваются не самым благополучным образом. Все узнают сведения о Джеймсе, которые долгое время держались в секрете.
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