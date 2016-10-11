В 5 сезоне 19 серии сериала «Чикаго в огне» Кейси встречает своего старого друга и коллегу по имени Кеннел. В это время ломается оборудование, и команда Кеннела из 6-го отряда приходит на помощь 51-й части. Доусон и Брэтт тренируются вместе.