В 5 сезоне 19 серии сериала «Чикаго в огне» Кейси встречает своего старого друга и коллегу по имени Кеннел. В это время ломается оборудование, и команда Кеннела из 6-го отряда приходит на помощь 51-й части. Доусон и Брэтт тренируются вместе.
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