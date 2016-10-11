В 5 сезоне 16 серии сериала «Чикаго в огне» пожарная машина и члены бригады оказываются заложниками вооруженной группы, захватившей здание 51-й пожарной части. Обстановка накаляется еще больше, когда выясняется, что в помещении есть раненые.