В 5 сезоне 13 серии сериала «Чикаго в огне» пожарные отправляются на место возгорания, а босс Боден принимает экстренное решение, которое наносит урон Андерсену, командиру команды, первой отреагировавшей на вызов. Андерсен готовит план мести Бодену.
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