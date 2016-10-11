В 5 сезоне 12 серии сериала «Чикаго в огне» во время прошлого вызова опасный человек угрожал Кейси отмщением. Сотрудники 51-й пожарной части пребывают в состоянии боевой готовности. Поисками преступников занимаются полицейские Чикаго.
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