В 5 сезоне 12 серии сериала «Чикаго в огне» во время прошлого вызова опасный человек угрожал Кейси отмщением. Сотрудники 51-й пожарной части пребывают в состоянии боевой готовности. Поисками преступников занимаются полицейские Чикаго.