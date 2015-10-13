В 4 сезоне 8 серии сериала «Чикаго в огне» Боден и Мэддокс конфликтуют. Боден считает, что Мэддокс помогал Серене, желая пошатнуть репутацию Бодена. Северайд пытается выяснить обстоятельства судебного дела, фигурантом которого является Боден.
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