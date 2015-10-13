В 4 сезоне 4 серии сериала «Чикаго в огне» одному из работников 51-й пожарной части требуется помощь коллег, чтобы прийти в себя после катастрофы. Тем временем Херманн хочет снова запустить бар Молли. Северайду предстоит пережить очень тяжелый день.
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