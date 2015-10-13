В 4 сезоне 23 серии сериала «Чикаго в огне» Боден и Джимми спорят по поводу того, как устранить последствия последних инцидентов. Кидд приходится взаимодействовать со своим экс-супругом Грантом, который имеет нестабильный и упрямый характер.
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Авторизация по e-mail