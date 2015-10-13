В 4 сезоне 19 серии сериала «Чикаго в огне» студент вуза пострадал от рук бандитов. Кейси намерен выяснить, что произошло на самом деле. Северайд оказывает помощь Холлоуэй, которая работает под прикрытием. Он заботится о ее девятилетнем сыне.
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