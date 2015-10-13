В 4 сезоне 17 серии сериала «Чикаго в огне» Северайд и Круз отправляются на вызов. В печи они находят останки ребенка. Северайд наводит справки и выясняет, что чудовищная находка может быть связана с делом, которое было заведено много лет назад.
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