В 4 сезоне 14 серии сериала «Чикаго в огне» Северайд хочет побеседовать с Чили относительно ее непрофессионализма, но девушка уклоняется от беседы. Тем временем работники 51-й пожарной части активно обсуждают возможности Кейси на посту олдермена.
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Авторизация по e-mail