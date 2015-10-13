В 4 сезоне 10 серии сериала «Чикаго в огне» работники 51-й пожарной части вместе ждут новостей от докторов клиники Чикаго, где в реанимации лежит их коллега, на которого напали во время операции по устранению огня. Круз отправляется в полицию.