В 4 сезоне 10 серии сериала «Чикаго в огне» работники 51-й пожарной части вместе ждут новостей от докторов клиники Чикаго, где в реанимации лежит их коллега, на которого напали во время операции по устранению огня. Круз отправляется в полицию.
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