В 3 сезоне 7 серии сериала «Чикаго в огне» горит частный дом. Пожарные из 51-й части отправляются на вызов и спасают хозяина дома. Этот человек не выпускает из рук какой-то странный ящик. Северайд вызывает своих коллег, которые должны вскрыть ящик.
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