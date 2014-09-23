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Киноафиша Сериалы Чикаго в огне Сезоны Сезон 3 Серия 7

Чикаго в огне 2012 7 серия 3 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Чикаго в огне»
Всегда
Сезон 3 / Серия 1 23 сентября 2014
Удиви меня
Сезон 3 / Серия 2 30 сентября 2014
Просто веди машину
Сезон 3 / Серия 3 7 октября 2014
Извинения опасны
Сезон 3 / Серия 4 14 октября 2014
Крайнее средство
Сезон 3 / Серия 5 21 октября 2014
Безумцы и дураки
Сезон 3 / Серия 6 28 октября 2014
Никому ничего не трогать
Сезон 3 / Серия 7 11 ноября 2014
Вертолет
Сезон 3 / Серия 8 18 ноября 2014
Арест в пути
Сезон 3 / Серия 9 25 ноября 2014
Укусы Санты
Сезон 3 / Серия 10 2 декабря 2014
Позволь ему умереть
Сезон 3 / Серия 11 6 января 2015
Хищник в засаде
Сезон 3 / Серия 12 13 января 2015
Три колокола
Сезон 3 / Серия 13 3 февраля 2015
Сущий рай
Сезон 3 / Серия 14 10 февраля 2015
Сломя голову навстречу беде
Сезон 3 / Серия 15 17 февраля 2015
Красная тряпка для быка
Сезон 3 / Серия 16 3 марта 2015
Прощаю тебе все
Сезон 3 / Серия 17 10 марта 2015
Снисходительный, непреклонный, безоговорочный
Сезон 3 / Серия 18 17 марта 2015
Я — апокалипсис
Сезон 3 / Серия 19 7 апреля 2015
Ты знаешь, где меня искать
Сезон 3 / Серия 20 21 апреля 2015
Мы назвали ее Джеллибин
Сезон 3 / Серия 21 28 апреля 2015
Категория 5
Сезон 3 / Серия 22 5 мая 2015
Спартак
Сезон 3 / Серия 23 12 мая 2015
О чем cерия

В 3 сезоне 7 серии сериала «Чикаго в огне» горит частный дом. Пожарные из 51-й части отправляются на вызов и спасают хозяина дома. Этот человек не выпускает из рук какой-то странный ящик. Северайд вызывает своих коллег, которые должны вскрыть ящик.

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