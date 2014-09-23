В 3 сезоне 6 серии сериала «Чикаго в огне» Кейси помогает Кристи в ситуации с ее подлым супругом. Брэтт старается оказать поддержку своей матери. Миллс узнает о мире нелегальных следственных мероприятий, а Доусон становится ученицей Херманна.
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