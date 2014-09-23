В 3 сезоне 4 серии сериала «Чикаго в огне» у Доусон начинается стажировка. Она хочет установить контакт с Кейси. Миллс задумывается о своем будущем, в котором для его настоящей работы не находится места. Северайд весьма креативно решает проблемы.
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