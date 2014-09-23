В 3 сезоне 20 серии сериала «Чикаго в огне» пожарные отправляются на место дорожно-транспортного происшествия, где Миллс будет пытаться сохранить жизнь автомобилиста с тяжелой травмой. Тем временем Кейси начинает сомневаться относительно Несбитта.
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