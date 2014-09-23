В 3 сезоне 19 серии сериала «Чикаго в огне» сотрудники 51-й пожарной части отправляются на вызов, поступивший от работников производства. Случилась утечка химического вещества. Рабочие спасены, однако многие из них не могут дышать.
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