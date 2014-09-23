В 3 сезоне 12 серии сериала «Чикаго в огне» Северайд и Доусон находят архивные материалы, которые производят на них колоссальное впечатление. По всей видимости, информация там связана с возгоранием, в результате которого умерла Шэй.
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