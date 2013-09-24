Во 2 сезоне 9 серии сериала «Чикаго в огне» Боден собирается отразить атаку МакЛеод, которая стремится расформировать пожарную часть. Отношения Доусон и Кейси стремительно развиваются. Леон занимается расследованием убийства и добивается успеха.
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