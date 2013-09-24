Во 2 сезоне 4 серии сериала «Чикаго в огне» Северайд не оставляет надежд на то, что он сможет вывести поджигателя на чистую воду. Доусон и Шэй работают вместе. Кларка по-прежнему подозревают в шпионаже. Боден и Гэйл МакЛеод выясняют отношения.
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