Во 2 сезоне 21 серии сериала «Чикаго в огне» Доусон морально поддерживают все сотрудники пожарной части. Она изо всех сил старается подготовиться к экзаменам, но новый вызов может помешать ее планам. Кейси планирует серьезно поговорить с Антонио.
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