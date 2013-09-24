Во 2 сезоне 19 серии сериала «Чикаго в огне» сотрудник правоохранительных органов отдает Доусон записку, которую написал самоубийца. Северайд узнает все больше деталей об истории, которая произошла с Блумом. Боден шокирован полученной новостью.
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