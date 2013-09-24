Во 2 сезоне 18 серии сериала «Чикаго в огне» Северайд встает на сторону пожарного Дэйва Блума, несмотря на то, что может навредить его репутации. Пожарный Дэйв замечен в употреблении наркотиков. Доусон и Шэй отправляются в загородную поездку.
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