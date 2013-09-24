Во 2 сезоне 16 серии сериала «Чикаго в огне» следователь Линдси занимается списком лиц, имеющих очевидную причину навредить похитителю сестры Северайда Кэти. Сам лейтенант становится главным подозреваемым. Херманн планирует отметить свое 20-летие.
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