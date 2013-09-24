Во 2 сезоне 13 серии сериала «Чикаго в огне» один из районов Чикаго остается без электричества после дорожно-транспортного происшествия, виновником которого стал нетрезвый водитель. Сотрудники 51-й пожарной части отправляются на место аварии.
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