В 10 сезоне 5 серии сериала «Чикаго в огне» один из пожарных принимает судьбоносное решение. Тем временем Галло, Риттер и Вайолет соглашаются на интервью и фотосессию. Бретт и Муч запускают программу парамедицины. Круз стремится к отцовству.
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