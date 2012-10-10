В 1 сезоне 6 серии сериала «Чикаго в огне» Доусон может быть отстранена от службы. В это время ей оказывает помощь спасенная ею девушка. Лейтенант Кейси теряет терпение. Причиной тому является детектив Войт, который не собирается отступать.
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