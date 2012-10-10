В 1 сезоне 23 серии сериала «Чикаго в огне» Кейси объединяется с сотрудниками разведывательного подразделения, начальником которого теперь является Войт. После отбывания срока он, по всей видимости, продолжает хранить верность своим привычкам.
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