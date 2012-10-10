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Киноафиша Сериалы Чикаго в огне Сезоны Сезон 1 Серия 21

Чикаго в огне 2012 21 серия 1 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Чикаго в огне»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 10 октября 2012
Любовь моя
Сезон 1 / Серия 2 17 октября 2012
Профессиональная вежливость
Сезон 1 / Серия 3 24 октября 2012
Одна минута
Сезон 1 / Серия 4 31 октября 2012
На плаву
Сезон 1 / Серия 5 7 ноября 2012
Зеркало заднего вида
Сезон 1 / Серия 6 14 ноября 2012
Две семьи
Сезон 1 / Серия 7 21 ноября 2012
Покидая станцию
Сезон 1 / Серия 8 5 декабря 2012
Это не просто
Сезон 1 / Серия 9 12 декабря 2012
С Рождеством и т.д.
Сезон 1 / Серия 10 19 декабря 2012
На все воля Божья
Сезон 1 / Серия 11 2 января 2013
Под нож
Сезон 1 / Серия 12 9 января 2013
Теплый и мертвый
Сезон 1 / Серия 13 30 января 2013
Немного вкуса
Сезон 1 / Серия 14 6 февраля 2013
На здоровье!
Сезон 1 / Серия 15 13 февраля 2013
Вирусный
Сезон 1 / Серия 16 20 февраля 2013
Лучше солгать
Сезон 1 / Серия 17 27 февраля 2013
Фейерверк
Сезон 1 / Серия 18 20 марта 2013
Маленький гроб
Сезон 1 / Серия 19 27 марта 2013
Амбиции
Сезон 1 / Серия 20 3 апреля 2013
Удар возмездия
Сезон 1 / Серия 21 1 мая 2013
Лидеры ведут
Сезон 1 / Серия 22 8 мая 2013
Отпусти ее
Сезон 1 / Серия 23 15 мая 2013
Адская поездка
Сезон 1 / Серия 24 22 мая 2013
О чем cерия

В 1 сезоне 21 серии сериала «Чикаго в огне» следователь Войт возвращается. Доусон со своими напарниками занимается подготовкой торжества по случаю открытия бара «У Молли». Профессиональная деятельность Северайда находится в опасности.

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