В 1 сезоне 21 серии сериала «Чикаго в огне» следователь Войт возвращается. Доусон со своими напарниками занимается подготовкой торжества по случаю открытия бара «У Молли». Профессиональная деятельность Северайда находится в опасности.
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