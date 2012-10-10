В 1 сезоне 2 серии сериала «Чикаго в огне» у Северайда серьезно повреждено плечо, но он старается скрыть этот факт. Травму лейтенант получил во время пожара, в результате которого скончался Энди Дарден. Северайд терзается чувством вины.
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