В 1 сезоне 17 серии сериала «Чикаго в огне» в городе появляется отец Северайда – Бенни. Он общается с Боденом. Главной темой беседы становится гибель их общего товарища. Миллс оказывает помощь автомобилисту, по вине которого случилась авария.
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