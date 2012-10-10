В 1 сезоне 16 серии сериала «Чикаго в огне» Круз страдает, вспоминая о былом. Кейси и его сестра Кристи продолжают выяснять отношения, а также конфликтовать с матерью. Тем временем Северайд снова общается с человеком из своей прошлой жизни.