В 1 сезоне 16 серии сериала «Чикаго в огне» Круз страдает, вспоминая о былом. Кейси и его сестра Кристи продолжают выяснять отношения, а также конфликтовать с матерью. Тем временем Северайд снова общается с человеком из своей прошлой жизни.
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