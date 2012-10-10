В 1 сезоне 14 серии сериала «Чикаго в огне» Северайд понимает, как он похож на лейтенанта Эрика Уэйли, который оказался в пожарной части по тем же причинам, что и он. Доусон откровенничает с Шэй, а Кейси улаживает свои семейные проблемы.
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