В 1 сезоне 14 серии сериала «Чикаго в огне» Северайд понимает, как он похож на лейтенанта Эрика Уэйли, который оказался в пожарной части по тем же причинам, что и он. Доусон откровенничает с Шэй, а Кейси улаживает свои семейные проблемы.