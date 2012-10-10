В 1 сезоне 10 серии сериала «Чикаго в огне» несколько сотрудников пожарной части занимались ликвидацией возгорания в коттедже состоятельной семьи. Теперь всех, кто участвовал в операции, подозревают в краже дорого бриллиантового колье.
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