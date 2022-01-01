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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Чикаго в огне
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Актеры сериала «Чикаго в огне»
Вся информация о сериале
Дэвид Эйгенберг
David Eigenberg
Lieutenant Christopher Herrmann
Лорен Джерман
Lauren German
Paramedic Leslie Shay
Тейлор Кинни
Taylor Kinney
Lieutenant Kelly Severide
Джесси Спенсер
Jesse Spencer
Captain Matthew Casey
Имонн Уокер
Eamonn Walker
Battalion Chief Wallace Boden
Кристиан Столти
Christian Stolte
Firefighter Randy "Mouch" McHolland
Моника Рэйманд
Monica Raymund
Gabriela Dawson
Энни Илонзе
Annie Ilonzeh
Paramedic Emily Foster
Чарли Барнетт
Charlie Barnett
Peter Mills
Юрий Сардаров
Yuri Sardarov
Firefighter Brian "Otis" Zvonecek
Джо Миносо
Joe Minoso
Firefighter Joe Cruz
Стивен Р. МакКуин
Steven R. McQueen
Jimmy Borrelli
Альберто Розенде
Alberto Rosende
Candidate Blake Gallo
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