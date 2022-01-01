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Киноафиша Сериалы Чикаго в огне Актеры и роли

Актеры сериала «Чикаго в огне»

Актеры сериала «Чикаго в огне» Вся информация о сериале
Дэвид Эйгенберг
Дэвид Эйгенберг David Eigenberg
Lieutenant Christopher Herrmann Лорен Джерман
Лорен Джерман Lauren German
Paramedic Leslie Shay Тейлор Кинни
Тейлор Кинни Taylor Kinney
Lieutenant Kelly Severide Джесси Спенсер
Джесси Спенсер Jesse Spencer
Captain Matthew Casey Имонн Уокер
Имонн Уокер Eamonn Walker
Battalion Chief Wallace Boden Кристиан Столти
Кристиан Столти Christian Stolte
Firefighter Randy "Mouch" McHolland Моника Рэйманд
Моника Рэйманд Monica Raymund
Gabriela Dawson Энни Илонзе
Энни Илонзе Annie Ilonzeh
Paramedic Emily Foster Чарли Барнетт
Чарли Барнетт Charlie Barnett
Peter Mills Юрий Сардаров
Юрий Сардаров Yuri Sardarov
Firefighter Brian "Otis" Zvonecek Джо Миносо
Джо Миносо Joe Minoso
Firefighter Joe Cruz Стивен Р. МакКуин
Стивен Р. МакКуин Steven R. McQueen
Jimmy Borrelli Альберто Розенде
Альберто Розенде Alberto Rosende
Candidate Blake Gallo
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