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Киноафиша Сериалы Жвачка Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Жвачка» (2017)

Актеры сериала «Жвачка» Вся информация о сериале
Михаэла Коэл
Михаэла Коэл Michaela Coel
Tracey
Jonathan Livingstone
Кадифф Кирван
Кадифф Кирван Kadiff Kirwan
Aaron Сьюзан Уокома
Сьюзан Уокома Susan Wokoma
Cynthia Шола Адевузи
Шола Адевузи Shola Adewusi
Joy Роберт Лонсдэйл
Роберт Лонсдэйл Robert Lonsdale
Connor Даниэль Уолтерс
Даниэль Уолтерс Danielle Walters
Candice
Олиса Оделе Olisa Odele
Ola
Джон Макмиллан
Джон Макмиллан John Macmillan
Ronald Сара Хоар
Сара Хоар Sarah Hoare
Таня Фрэнкс Tanya Franks
Люси Уэйр Lucy Ware
Джонатан Бэйли
Джонатан Бэйли Jonathan Bailey
Шинед Мэтьюз Sinead Matthews
Джозеф Алтин
Джозеф Алтин Josef Altin
David Webber
Джейд Аноука
Джейд Аноука Jade Anouka
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