Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Жвачка
Сезоны
Сезон 2
Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «Жвачка» (2017)
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Актеры сериала «Жвачка»
Вся информация о сериале
Михаэла Коэл
Michaela Coel
Tracey
Jonathan Livingstone
Кадифф Кирван
Kadiff Kirwan
Aaron
Сьюзан Уокома
Susan Wokoma
Cynthia
Шола Адевузи
Shola Adewusi
Joy
Роберт Лонсдэйл
Robert Lonsdale
Connor
Даниэль Уолтерс
Danielle Walters
Candice
Олиса Оделе
Olisa Odele
Ola
Джон Макмиллан
John Macmillan
Ronald
Сара Хоар
Sarah Hoare
Таня Фрэнкс
Tanya Franks
Люси Уэйр
Lucy Ware
Джонатан Бэйли
Jonathan Bailey
Шинед Мэтьюз
Sinead Matthews
Джозеф Алтин
Josef Altin
David Webber
Джейд Аноука
Jade Anouka
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны
Шерлок вышел на пенсию и попал в «10 негритят» в свежем детективе Netflix: 4 серии, 1 тело и целых 12 подозреваемых
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
Лучшие сериалы НТВ 2026 года: 6 детективов и драм, ради которых стоит включить телевизор
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить