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Киноафиша Сериалы Чернобыль Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Чернобыль» (2019)

Актеры сериала «Чернобыль» Вся информация о сериале
Дагги МакМикин
Дагги МакМикин Douggie McMeekin
Балтазар Бреки Сампер
Балтазар Бреки Сампер Baltasar Breki Samper
Джаред Харрис
Джаред Харрис Jared Harris
Валерий Легасов
Джун Уотсон June Watson
Эмили Уотсон
Эмили Уотсон Emily Watson
Ульяна Хомюк
Джэми Сивз Jamie Sives
Michael Shaeffer
Мэттью Нихэм Matthew Needham
Майкл Шеффер
Майкл Шеффер Michael Shaeffer
Фил Барантини
Фил Барантини Phil Barantini
Джозеф Алтин
Джозеф Алтин Josef Altin
Oscar Dyekjær Giese
Джесси Бакли
Джесси Бакли Jessie Buckley
Людмила Игнатенко Майкл Соча
Майкл Соча Michael Socha
Адам Нагаитис
Адам Нагаитис Adam Nagaitis
Василий Игнатенко Марк Льюис Джонс
Марк Льюис Джонс Mark Lewis Jones
Рози Шихи Rosie Sheehy
Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард Stellan Skarsgard
Борис Щербина Пол Риттер
Пол Риттер Paul Ritter
Анатолий Дятлов Сэм Тротон
Сэм Тротон Sam Troughton
Александр Акимов Роберт Эммс
Роберт Эммс Robert Emms
Леонид Топтунов
Лора Элфинстоун Laura Elphinstone
Карл Дейвис Karl Davies
Ральф Айнесон
Ральф Айнесон Ralph Ineson
Генерал Тараканов Рон Кук
Рон Кук Ron Cook
Килин Данн Caoilfhionn Dunne
Барри Кеоган
Барри Кеоган Barry Keoghan
Адам Лунгрен Adam Lundgren
Эдриен Роулинс Adrian Rawlins
Николай Фомин Алексей Манвелов
Алексей Манвелов Alexej Manvelov
Пандора Колин Pandora Colin
Фарес Фарес
Фарес Фарес Fares Fares
Bacho Кон О’Нилл
Кон О’Нилл Con O'Neill
Viktor Bryukhanov
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