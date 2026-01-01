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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Актёры 1 сезона сериала «Чернобыль» (2019)
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Актеры сериала «Чернобыль»
Вся информация о сериале
Дагги МакМикин
Douggie McMeekin
Балтазар Бреки Сампер
Baltasar Breki Samper
Джаред Харрис
Jared Harris
Валерий Легасов
Джун Уотсон
June Watson
Эмили Уотсон
Emily Watson
Ульяна Хомюк
Джэми Сивз
Jamie Sives
Michael Shaeffer
Мэттью Нихэм
Matthew Needham
Майкл Шеффер
Michael Shaeffer
Фил Барантини
Phil Barantini
Джозеф Алтин
Josef Altin
Oscar Dyekjær Giese
Джесси Бакли
Jessie Buckley
Людмила Игнатенко
Майкл Соча
Michael Socha
Адам Нагаитис
Adam Nagaitis
Василий Игнатенко
Марк Льюис Джонс
Mark Lewis Jones
Рози Шихи
Rosie Sheehy
Стеллан Скарсгард
Stellan Skarsgard
Борис Щербина
Пол Риттер
Paul Ritter
Анатолий Дятлов
Сэм Тротон
Sam Troughton
Александр Акимов
Роберт Эммс
Robert Emms
Леонид Топтунов
Лора Элфинстоун
Laura Elphinstone
Карл Дейвис
Karl Davies
Ральф Айнесон
Ralph Ineson
Генерал Тараканов
Рон Кук
Ron Cook
Килин Данн
Caoilfhionn Dunne
Барри Кеоган
Barry Keoghan
Адам Лунгрен
Adam Lundgren
Эдриен Роулинс
Adrian Rawlins
Николай Фомин
Алексей Манвелов
Alexej Manvelov
Пандора Колин
Pandora Colin
Фарес Фарес
Fares Fares
Bacho
Кон О’Нилл
Con O'Neill
Viktor Bryukhanov
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