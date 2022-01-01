В 1 сезоне 7 серии сериала «Черные кошки» майор Драгун разрабатывает план по захвату преступной группировки. Торговка с рынка принимает Армена за своего человека и рассказывает ему о банде, а Галина опознает в Рябом карманника из трамвая.
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