В 1 сезоне 4 серии сериала «Черные кошки» полковник Буров проводит допрос немецких военнопленных. После расстрела конного патруля у Драгуна появляются новые зацепки, а секретарь Купленов обещает возлюбленной переехать в столицу и жениться на ней.
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